Глава WADA сомневается, что РУСАДА причастно к изменению базы данных московской лаборатории
«Моё мнение по этому поводу состоит в том, что это маловероятно. Маловероятно, что РУСАДА, которое не может использовать лишённую аккредитации лабораторию, может быть в этом замешано», — цитирует Риди ТАСС.
Россия подозревается в манипуляции с допинг-пробами из московской антидопинговой лаборатории. Решение по санкциям в отношении РУСАДА будет принято на исполкоме WADA 9 декабря.
Ранее в комитете по соответствию WADA предположили, что РУСАДА может избежать отстранения.