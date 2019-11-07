Глава WADA сомневается, что РУСАДА причастно к изменению базы данных московской лаборатории

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не причастно к изменению базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Моё мнение по этому поводу состоит в том, что это маловероятно. Маловероятно, что РУСАДА, которое не может использовать лишённую аккредитации лабораторию, может быть в этом замешано», — цитирует Риди ТАСС.

Россия подозревается в манипуляции с допинг-пробами из московской антидопинговой лаборатории. Решение по санкциям в отношении РУСАДА будет принято на исполкоме WADA 9 декабря.

Ранее в комитете по соответствию WADA предположили, что РУСАДА может избежать отстранения.

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