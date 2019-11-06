В комитете по соответствию WADA предположили, что РУСАДА может избежать отстранения

Глава Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор допустил, что его комитет не будет рекомендовать исполкому организации отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«По существующим правилам, РУСАДА несёт всю полноту ответственности, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения. Однако, согласно международным стандартам, антидопинговое агентство продолжит свою работу. Возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА. Нам нужно дождаться отчёта экспертов», — цитирует Тэйлора РИА Новости.

Россия подозревается в манипуляции с допинг-пробами. Часть положительных тестов из московской антидопинговой лаборатории была удалена, из-за чего WADA запустило процесс отстранения РУСАДА.

Ранее в WADA заявили, что получили все ответы от России по базе данных московской лаборатории.