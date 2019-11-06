В комитете по соответствию WADA предположили, что РУСАДА может избежать отстранения
- РИА Новости
«По существующим правилам, РУСАДА несёт всю полноту ответственности, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения. Однако, согласно международным стандартам, антидопинговое агентство продолжит свою работу. Возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА. Нам нужно дождаться отчёта экспертов», — цитирует Тэйлора РИА Новости.
Россия подозревается в манипуляции с допинг-пробами. Часть положительных тестов из московской антидопинговой лаборатории была удалена, из-за чего WADA запустило процесс отстранения РУСАДА.
Ранее в WADA заявили, что получили все ответы от России по базе данных московской лаборатории.