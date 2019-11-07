«Байер» одержал победу над «Атлетико» в матче группового этапа ЛЧ

Леверкузенский «Байер» победил мадридский «Атлетико» в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Матч, проходивший на «БайАрене» в Леверкузене, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче забил полузащитник «Атлетико» Томас Парти, отправивший мяч в собственные ворота. Второй мяч ударом с пенальти провёл Кевин Фолланд. Единственный гол в составе «Атлетико» на счету Альваро Мораты.

«Байер» занимает третье место в группе D, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. «Атлетико» — на второй строчке с семью очками в четырёх матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче группового этапа ЛЧ.