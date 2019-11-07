Сарри заявил, что ему не понравился матч ЛЧ с «Локомотивом»

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что его команда много ошибалась в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Технически мы много ошибались, а тактически — ещё больше. Потому матч мне не понравился. Давали слишком много пространства сопернику, потому они создавали моменты. Возможно, мы сделали чересчур много изменений, но у футболистов накапливается усталость и нам приходится давать кому-то отдых. В целом, результат и игра взаимосвязаны. Если мы выиграли, значит, действовали правильно. Мы сегодня сыграли слишком открыто, особенно в первом тайме. Во второй половине игроки слишком часто принимали мяч спиной к воротам. «Локомотив» хорошо действовал в отборе и начинал атаки. Так против «Ювентуса» может играть не только «Локомотив», — сказал Сарри после матча.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав десять очков за четыре тура.

Ранее Дуглас Коста заявил, что гол в ворота «Локомотива» является одним из самых важных мячей за «Ювентус».

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