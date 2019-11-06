Нурмагомедов призвал поддержать российских бойцов на турнире UFC в Москве

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российским болельщикам с просьбой поддержать соотечественников, которые выступят на турнире организации в Москве.
Нурмагомедов призвал поддержать российских бойцов на турнире UFC в Москве
  • AFP

«В эту субботу в Москве на «ЦСКА Арене» пройдёт грандиозный турнир. На нём выступят наши соотечественники, одни из лучших бойцов мира, которые нуждаются в вашей поддержке. Приглашаю всех поддержать ребят в этих непростых битвах. Я буду там. А нашим пацанам желаю только побед. И, самое главное, берегите своё здоровье», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Турнир UFC в Москве состоится 9 ноября. В главном бою вечера Забит Магомедшарипов встретится с Келвином Каттаром. В поединке тяжеловесов Александр Волков выйдет в октагон с Грегом Харди. Также на турнире выступят Шамиль Гамзатов, Рамазан Эмеев, Хадис Ибрагимов и Зелим Имадаев.

Ранее отец Нурмагомедова ответил Мейвезеру по поводу возможного боя с его сыном.

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