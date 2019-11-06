Отец Нурмагомедова ответил Мейвезеру по поводу возможного боя с его сыном

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ответил экс-чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мейвезеру по поводу возможного боя с его сыном.
Отец Нурмагомедова ответил Мейвезеру по поводу возможного боя с его сыном
  • РИА Новости

«Флойд… Уважаю желание провести бой с Хабибом. Но у нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед, и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года. Пять месяцев, и бой должен состояться. Впервые нам нужно будет выступить по боксу, и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет?» — написал Нурмагомедов-старший в своём Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов перед турниром UFC в Москве ответит на вопросы болельщиков.

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