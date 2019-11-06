Баскетболист Фридзон сломал руку и выбыл на два месяца
- РИА Новости
«После детального осмотра спортсмена было принято решение отправить Виталия на обследование. К сожалению, наши опасения подтвердились. Компьютерная томография показала, что у Фридзона перелом пястной кости левой руки. Заключение специалистов — нужна операция. Срок восстановления после таких травм — не менее двух месяцев», — цитирует пресс-служба «Локомотив-Кубани» врача клуба Константина Шубина.
На групповом этапе Еврокубка «Локомотив-Кубань» одержал две победы и потерпел четыре поражения.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» потерпел третье подряд поражение в Еврокубке, проиграв «Ритасу».