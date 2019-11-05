«Локомотив-Кубань» потерпел третье подряд поражение в Еврокубке, проиграв «Ритасу»
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 87:82 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Локомотива», потерпевшего третье поражение подряд, стал Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. В активе Сэма Деккера — 16 очков.
В составе «Ритаса» 16 очков набрал Эвальдас Кайрис. 12 очков в активе Эймантаса Бендзюса. Ещё 11 очков команде принёс Франсиско Крус.
В седьмом туре Локомотив на выезде сыграет с итальянским «Рейером». Матч пройдёт 13 ноября.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги.