Норвежский лыжник Клебо вспомнил о конфликте с Устюговым на ЧМ

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос, считает ли он, что потасовка с россиянином Сергеем Устюговым на чемпионате мира 2019 года оказала положительное влияние на популяризацию лыжных гонок.

«Ха-ха, я не думал о лыжах как развлечении, когда мы с Устюговым были в микст-зоне после нашей «милой» встречи в Зефельде. Но я понимаю, о чём вы. И теперь можно сказать, что произошедшее было для лыжных гонок хорошим моментом», — цитирует Клебо «Спорт-Экпресс».

Он также признался, что сильно разозлился во время инцидента с Устюговым.

Клебо в прошлом сезоне завоевал три золотых медали на чемпионате мира, а также выиграл личный зачёт Кубка мира.

Ранее Клебо рассказал об отношениях с лидером сборной России Александром Большуновым.