Норвежский лыжник Клебо вспомнил о конфликте с Устюговым на ЧМ
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«Ха-ха, я не думал о лыжах как развлечении, когда мы с Устюговым были в микст-зоне после нашей «милой» встречи в Зефельде. Но я понимаю, о чём вы. И теперь можно сказать, что произошедшее было для лыжных гонок хорошим моментом», — цитирует Клебо «Спорт-Экпресс».
Он также признался, что сильно разозлился во время инцидента с Устюговым.
Клебо в прошлом сезоне завоевал три золотых медали на чемпионате мира, а также выиграл личный зачёт Кубка мира.
Ранее Клебо рассказал об отношениях с лидером сборной России Александром Большуновым.