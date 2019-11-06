Норвежский лыжник Клебо вспомнил о конфликте с Устюговым на ЧМ

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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос, считает ли он, что потасовка с россиянином Сергеем Устюговым на чемпионате мира 2019 года оказала положительное влияние на популяризацию лыжных гонок.
Норвежский лыжник Клебо вспомнил о конфликте с Устюговым на ЧМ
  • © DANIEL ERIKSSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Ха-ха, я не думал о лыжах как развлечении, когда мы с Устюговым были в микст-зоне после нашей «милой» встречи в Зефельде. Но я понимаю, о чём вы. И теперь можно сказать, что произошедшее было для лыжных гонок хорошим моментом», — цитирует Клебо «Спорт-Экпресс».

Он также признался, что сильно разозлился во время инцидента с Устюговым.

Клебо в прошлом сезоне завоевал три золотых медали на чемпионате мира, а также выиграл личный зачёт Кубка мира. 

Ранее Клебо рассказал об отношениях с лидером сборной России Александром Большуновым.

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