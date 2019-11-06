«Валенсия» Черышева разгромила «Лилль» в матче ЛЧ

Испанская «Валенсия» одержала разгромную победу над французским «Лиллем» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

«Лилль» забил первым. На 25-й минуте отличился Виктор Осимхен.

«Валенсия» ответила голами Даниэля Парехо, Жоффрея Кондогбиа и Феррана Торреса. Автогол в пассиве Адама Сумаоро. Российский хавбек Денис Черышев был заменён уже на 30-й минуте из-за повреждения.

В пятом туре «Лилль» на своём поле примет амстердамский «Аякс», а «Валенсия» на «Месталье» сыграет с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что «Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов.