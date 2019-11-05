Джака лишён капитанской повязки в «Арсенале» после инцидента с фанатами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что швейцарский хавбек Гранит Джака лишён статуса капитана команды после конфликта с болельщиками во время матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

По словам Эмери, которые приводит Football London, новым капитаном назначен форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Фанаты начали аплодировать и освистывать Джаку во время замены по ходу домашнего матча с «Кристал Пэлас», на что швейцарский хавбек приложил руку к уху и выкрикнул: «Да пошли вы!» Затем он снял футболку и ушёл в подтрибунное помещение.

Позднее Джака пояснил, что услышал с трибун оскорбления и негативные пожелания в адрес его семьи, что и стало причиной такой реакции.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью хочет возглавить «Арсенал».