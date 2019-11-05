«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

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Российский «Нижний Новгород» одержал победу над греческим «Перистери» в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА.
«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
  • © championsleague.basketball

Встреча, прошедшая в Перистери, завершилась со счётом 74:71 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал  Брэндон Браун, набравший 15 очков.

В составе «Перистери» 11 очков в свой актив записал Кингсли Мозес.

В пятом туре «Нижний Новогород» на своей площадке примет чешский «Нимбурк». Матч состоится 13 ноября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» потерпел третье подряд поражение в Еврокубке, проиграв «Ритасу».

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