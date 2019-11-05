«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая в Перистери, завершилась со счётом 74:71 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Брэндон Браун, набравший 15 очков.
В составе «Перистери» 11 очков в свой актив записал Кингсли Мозес.
В пятом туре «Нижний Новогород» на своей площадке примет чешский «Нимбурк». Матч состоится 13 ноября.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» потерпел третье подряд поражение в Еврокубке, проиграв «Ритасу».