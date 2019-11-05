Глава МОК призвал строже наказывать чиновников, замешанных в допинг-скандалах, и привёл Мутко в пример

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к более строгим санкциям в отношении сотрудников государственных органов, которые были замешаны в допинг-скандалах.
Глава МОК призвал строже наказывать чиновников, замешанных в допинг-скандалах, и привёл Мутко в пример
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Потенциал спортивных организаций весьма ограничен, он не несёт необходимого сдерживающего эффекта. Если МОК дисквалифицирует врача, то всё, что он может, — отнять у него олимпийскую аккредитацию и отправить домой. Но во многих государствах врач, вернувшись домой, может продолжать заниматься своим нечестным делом без каких-либо последствий», — приводит слова Баха ТАСС.

Он отметил, что такое положение вещей является неприемлемым и необходимо это изменить. «Могу привести пример с Олимпийских игр в Сочи. МОК дисквалифицировал министра спорта России (Виталия Мутко. — RT) от участия во всех Олимпийских играх, но в CAS нам было сказано, что правительственное лицо не попадает под юрисдикцию МОК. Я привожу этот пример, чтобы показать необходимость взаимодействия с правительствами», — добавил глава МОК.

В декабре 2017 года МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве, однако позднее чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что МОК намерен выделить $10 млн на борьбу с допингом.

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