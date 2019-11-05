Друг гимнаста Василенко рассказал, как он боролся с редкой болезнью

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Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов рассказал, как олимпийский чемпион Дмитрий Василенко боролся с болезнью, ставшей причиной его смерти в 43 года.
Друг гимнаста Василенко рассказал, как он боролся с редкой болезнью
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«Болезнь, которая была у Дмитрия, в мире редко у кого встречается. Он летал в Германию на обследования в 2008 году. Врачи ему говорили, что они не смогут его вылечить, а жить ему осталось три года. Но после тех слов он прожил ещё 11 лет. Вот таким он был человеком, борцом. Нет слов, для нас это большая утрата», — рассказал в разговоре с RT Джемакулов, друживший с гимнастом.

Василенко скончался 4 ноября в возрасте 43 лет от бокового амиотрофического склероза.

Ранее Джемакулов отреагировал на смерть олимпийского чемпиона.

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