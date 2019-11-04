ЦСКА одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 103:79.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Элджин Кук, который набрал 33 очка. В составе армейцев 19 баллов в свой актив записал Майк Джеймс.
Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.
В следующем матче ЦСКА сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а «Автодор» встретится с таллинским «Калевом».
Ранее «Химки» обыграли УНИКС в Единой лиге ВТБ.