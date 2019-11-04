ЦСКА одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА разгромили саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 103:79.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Элджин Кук, который набрал 33 очка. В составе армейцев 19 баллов в свой актив записал Майк Джеймс.

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче ЦСКА сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а «Автодор» встретится с таллинским «Калевом».

Ранее «Химки» обыграли УНИКС в Единой лиге ВТБ.