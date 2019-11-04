Дядя Мейвезера перечислил ошибки, которые допустил Ковалёв в бою с Альваресом

Короткая ссылка
Тренер по боксу и смешанным единоборствам Джефф Мейвезер считает, что российский боксёр Сергей Ковалёв не имел шансов на победу в бою с Саулем Альваресом из-за выбранной им тактики на бой.
Дядя Мейвезера перечислил ошибки, которые допустил Ковалёв в бою с Альваресом
  • Reuters

«Думал, что Канело победит, он это и сделал. Не ожидал, что бой окажется настолько скучным. Это был невероятно скучный поединок — и всё «благодаря» Ковалёву, который не сумел навязать свою волю Канело, несмотря на превосходство его в габаритах. Он всё время отступал. Невозможно победить соперника, у которого навыки лучше, чем у тебя, если отступать всё время. Все говорили о классном джебе у Сергея, но его удары пришлись в перчатки, а не в лицо», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу в 11-м раунде боя техническим нокаутом. Россиянин потерял пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации.

Ранее Ковалёв назвал усталость причиной поражения в бою с Альваресом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить