Дядя Мейвезера перечислил ошибки, которые допустил Ковалёв в бою с Альваресом

Тренер по боксу и смешанным единоборствам Джефф Мейвезер считает, что российский боксёр Сергей Ковалёв не имел шансов на победу в бою с Саулем Альваресом из-за выбранной им тактики на бой.

«Думал, что Канело победит, он это и сделал. Не ожидал, что бой окажется настолько скучным. Это был невероятно скучный поединок — и всё «благодаря» Ковалёву, который не сумел навязать свою волю Канело, несмотря на превосходство его в габаритах. Он всё время отступал. Невозможно победить соперника, у которого навыки лучше, чем у тебя, если отступать всё время. Все говорили о классном джебе у Сергея, но его удары пришлись в перчатки, а не в лицо», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу в 11-м раунде боя техническим нокаутом. Россиянин потерял пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации.

Ранее Ковалёв назвал усталость причиной поражения в бою с Альваресом.