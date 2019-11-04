Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ
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Как сообщает Sport24, действующий чемпион Франции следит за Александром Головиным. Однако, по информации источника, для ПСЖ россиянин не является первоочередным кандидатом на приобретение.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне россиянин провёл за клуб 11 матчей в Лиге 1, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьенну» в чемпионате Франции по футболу.