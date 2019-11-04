«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьенну» в чемпионате Франции по футболу

В матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде потерпел поражение от «Сент-Этьенна» со счётом 0:1.

Автором единственного в поединке мяча стал габонский полузащитник Денис Буанга, отличившийся на 59-й минуте. Встречу монегаски заканчивали в меньшинстве: в компенсированное ко второму тайму время с поля был удалён защитник Рубен Агилар, получивший прямую красную карточку.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу в стартовом составе своей команды и провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

С 15 очками в активе команда Головина делит 14—15-е места в турнирной таблице с «Ренном». «Сент-Этьенн», набрав 18 баллов, идёт восьмым.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» уступил «Дижону» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.