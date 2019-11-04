Азмун выразил надежду, что сможет выступать за «Зенит» долгие годы

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что хотел бы на протяжении долгих лет выступать за санкт-петербургскую команду и выигрывать с ней трофеи.

«Когда любой игрок успешно выступает за топ-клуб, такой как «Зенит», то это происходит благодаря поддержке партнёров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные фанаты. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас замечательные игроки и сильный тренерский штаб. Это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, буду выступать за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», — цитирует иранца официальный сайт УЕФА.

24-летний футболист в текущем сезоне провёл 19 матчей за «Зенит», забив восемь мячей при шести голевых передачах.

Ранее Алдонин выразил уверенность, что Азмун наиграл на красную карточку в матче с ЦСКА.