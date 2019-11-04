Квят обвинил судей в предвзятости к себе

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят считает, что судьи неправомерно наказали его за контакт с Серхио Пересом на последнем круге гонки Гран-при США.

«На трассе я завоевал очко, однако мой манёвр посчитали слишком агрессивным. Если честно, я видел и более жёсткую борьбу, за которую не давали штрафов. Потому я очень расстроен — почему это происходит со мной? Есть ощущение, что в моём случае стюарды более часто дают штрафы. Инцидент Ферстаппена и Леклера в Австрии — никакого штрафа. А я с Пересом здесь — штраф. Что я могу поделать? Я уже общался с судьями, но они дали мне штраф, не спросив мнения пилотов. Так происходит уже вторую гонку подряд. Это неправильное направление для спорта. Это очень досадно. Я жёсткий гонщик, однако каждый раз, когда я пытаюсь проявить себя, судьи просто забирают у меня очки», — заявил Квят в интервью пресс-службе «Формулы-1».

По итогам Гран-при США россиянин финишировал на 10-й строчке, однако за контакт с Серхио Пересом гонщик Toro Rosso получил пять секунд штрафного времени, опустившись на 12-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США.