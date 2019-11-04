Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США

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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят возмутился решением стюардов наказать его за обгон мексиканца Серхио Переса из Racing Point на последнем круге Гран-при «Формулы-1» в США.
Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Это невероятно. У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо», — цитирует Квята ТАСС со ссылкой на эфир голландского телеканала Ziggo Sport.

За контакт с Пересом стюарды Гран-при в США добавили к итоговому времени Квята пять секунд. Из-за этого россиянин опустился с десятого места в протоколе гонки на 12-е, не завоевав ни одного очка.

За два этапа до конца сезона-2019 Квят, набрав 34 балла, занимает 13-е место в зачёте пилотов.

Ранее сообщалось, что Квят был оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США.

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