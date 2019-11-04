Россиянин Аюкаев завоевал золотую медаль на ЧЕ по тхэквондо в Италии
- РИА Новости
В финале соревнований Аюкаев одержал победу над представителем Германии Александром Бахманном. Бронзовыми призёрами чемпионата Европы в абсолютном весе стали словенец Иван Трайкович и итальянец Роберто Ботта.
Золото Аюкаева стало для российских спортсменов третьим на чемпионате Европы. Ранее на высшую ступень пьедестала поднимались Татьяна Кудашова и Антон Котков.
Ранее сообщалось, что россиянка Кудашова выиграла чемпионат Европы по тхэквондо в весовой категории до 53 кг.