Россиянин Аюкаев завоевал золотую медаль на ЧЕ по тхэквондо в Италии

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Российский спортсмен Рафаиль Аюкаев стал победителем чемпионата Европы по тхэквондо, который проходил в Италии, в весовой категории свыше 80 кг.
Россиянин Аюкаев завоевал золотую медаль на ЧЕ по тхэквондо в Италии
  • РИА Новости

В финале соревнований Аюкаев одержал победу над представителем Германии Александром Бахманном. Бронзовыми призёрами чемпионата Европы в абсолютном весе стали словенец Иван Трайкович и итальянец Роберто Ботта.

Золото Аюкаева стало для российских спортсменов третьим на чемпионате Европы. Ранее на высшую ступень пьедестала поднимались Татьяна Кудашова и Антон Котков.

Ранее сообщалось, что россиянка Кудашова выиграла чемпионат Европы по тхэквондо в весовой категории до 53 кг.

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