Хэмилтон прокомментировал завоевание шестого титула чемпиона «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в чемпионате «Формулы-1» 2019 года, которая стала для него шестой в спортивной карьере.

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«Меня переполняют эмоции. Для меня огромная честь находиться в одном списке с величайшими гонщиками всех времён», — приводит слова Льюиса Sky Sports. На данный момент Хэмилтон занимает второе место в списке самых титулованных гонщиков в истории «Формулы-1». Больше побед в чемпионате, семь, отпраздновал только легендарный немец Михаэль Шумахер. Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».