Хэмилтон прокомментировал завоевание шестого титула чемпиона «Формулы-1»
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«Меня переполняют эмоции. Для меня огромная честь находиться в одном списке с величайшими гонщиками всех времён», — приводит слова Льюиса Sky Sports.
На данный момент Хэмилтон занимает второе место в списке самых титулованных гонщиков в истории «Формулы-1». Больше побед в чемпионате, семь, отпраздновал только легендарный немец Михаэль Шумахер.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».