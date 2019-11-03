Сафин считает, что Медведев, Хачанов и Рублёв могут втроём попасть в топ-10 в следующем году

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о перспективах Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва на успешное выступление в следующем соревновательном сезоне.

«Медведев во второй половине года показал, что может выступать на самом высоком уровне. Нужно работать над отдельными моментами игры. У Хачанова год начался нестабильно. Он менял ракетки. Остался в двадцатке — уже хорошо. А Рублёв неплохо закончил сезон — выиграл «ВТБ Кубок Кремля», — приводит слова Сафина Eurosport.

Он отметил, что на следующий сезон все трое могут претендовать на попадание в топ-10.

«Но самый сложный сезон будет, конечно, у Медведева. Люди уже понимают, как с ним играть, ему надо будет что-то менять, придумывать что-то новое», — добавил прославленный теннисист.

Ранее сообщалось, что Хачанов и Рублёв уступили в финале парного «Мастерса» в Париже.