Хачанов и Рублёв уступили в финале парного «Мастерса» в Париже

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже в парном разряде.

РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 4:6, 1:6. Таким образом, Маю и Эрбер стали победителями турнира. Ранее Тимя Бабош и Кристина Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде.