Хачанов и Рублёв уступили в финале парного «Мастерса» в Париже

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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже в парном разряде.
Хачанов и Рублёв уступили в финале парного «Мастерса» в Париже
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Таким образом, Маю и Эрбер стали победителями турнира.

Ранее Тимя Бабош и Кристина Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде.

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