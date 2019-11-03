Хачанов и Рублёв уступили в финале парного «Мастерса» в Париже
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже в парном разряде.
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 4:6, 1:6.
Таким образом, Маю и Эрбер стали победителями турнира.
Ранее Тимя Бабош и Кристина Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде.
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