Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

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Венгерка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович обыграли чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из Тайваня в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в китайском Шэньчжэне.
Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде
  • © Liang Xu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Таким образом, Бабош и Младенович стали победительницами турнира.

Ранее Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал парного разряда турнира ATP в Париже.

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