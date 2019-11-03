Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде
Венгерка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович обыграли чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из Тайваня в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в китайском Шэньчжэне.
- © Liang Xu/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Таким образом, Бабош и Младенович стали победительницами турнира.
Ранее Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал парного разряда турнира ATP в Париже.
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