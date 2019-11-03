Колосков: нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации вокруг критики судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Моё мнение полностью совпадает с мнением большинства тренеров и руководителей клубов. Они все в один голос говорят о плохом судействе. В начале сезона об этом открыто говорили на исполкоме РФС. После — были жёсткие претензии к главе ДСИ. Потом, правда, никаких скандалов не было. И вот вчера — опять. Нет никаких оснований считать судейство удовлетворительным», — приводит слова Колоскова Sport24.

Он отметил, что идея о возможном приглашении зарубежных арбитров является неуместной.

«У нас достаточно и так людей, которые получают зарплату, ничего не давая взамен. Ясно, что нужно принимать какие-то меры. Думаю, с этим должны разобраться в РФС», — добавил функционер.

Ранее гендиректор ЦСКА прокомментировал судейство в матче с «Зенитом».