Жулин: у Косторной фантастическое катание и феноменальные пролёты

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Алёны Косторной на этапе Гран-при во Франции, где она заняла первое место.

«Алёна лично для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании. У неё фантастическое катание, скольжение, презентация, великолепная техника, феноменальные пролёты… Каждый прыжок она исполняет чисто. Если бы я был судьёй, то ставил бы ей всегда «+5» или «+4», — сказал Жулин в интервью RT.

Он отметил, что Косторная сможет в будущем бороться с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые имеют более сложные программы.

«Если Косторная выучит ещё и четверной прыжок, а лучше два, то она станет непобедимой фигуристкой. У неё практически нет слабых мест, так что она вполне конкурентоспособна на фоне Щербаковой и Трусовой. Но если Трусова исполнит четыре четверных, то с ней будет тяжело даже Натану Чену и Юдзуру Ханю», — добавил тренер.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной.