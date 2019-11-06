Жулин: у Косторной фантастическое катание и феноменальные пролёты

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Алёны Косторной на этапе Гран-при во Франции, где она заняла первое место.
Жулин: у Косторной фантастическое катание и феноменальные пролёты
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Алёна лично для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании. У неё фантастическое катание, скольжение, презентация, великолепная техника, феноменальные пролёты… Каждый прыжок она исполняет чисто. Если бы я был судьёй, то ставил бы ей всегда «+5» или «+4», — сказал Жулин в интервью RT.

Он отметил, что Косторная сможет в будущем бороться с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые имеют более сложные программы.

«Если Косторная выучит ещё и четверной прыжок, а лучше два, то она станет непобедимой фигуристкой. У неё практически нет слабых мест, так что она вполне конкурентоспособна на фоне Щербаковой и Трусовой. Но если Трусова исполнит четыре четверных, то с ней будет тяжело даже Натану Чену и Юдзуру Ханю», — добавил тренер.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной.

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