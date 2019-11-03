Слуцкий рассказал о причинах двух подряд поражений «Витесса» в Эредивизи

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал второе подряд поражение его команды в голландской Эредивизи.

«Уже второй матч подряд мы пропускаем два быстрых гола, и только после этого начинаем играть. Начало матча всегда важно, мы должны быть осторожны и сосредоточены в стартовые минуты встречи. Мы пытались что-то изменить, мы были очень злы из-за такого начала. Мы хотели выиграть. Но в этом сезоне у нас нет игрока, который действительно креативен в атаке и может контролировать игру», — приводит слова Слуцкого FOX Sports.

В 11-м туре «Витесс» проиграл «Ден Хаагу» (0:2), а в 12-м — «Эммену» (0:1). Следующим соперником команды из Арнема станет «Гронинген».

Ранее Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом».