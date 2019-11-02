Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.

«Я видел, как он выступал в Милане, Мексике и Австралии. Я не сомневаюсь в его профессиональных качествах и физическом состоянии. Вопрос в том, чего Хонда хочет в будущем. Конечно, существует вероятность, что мы подпишем с ним контракт. Но он сам должен хотеть стать частью «Витесса». Хондой также интересуются в США и Азии. Важен его выбор», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

Хонда играл под руководством российского специалиста с 2010 по 2013 год в московском ЦСКА. В настоящее время игрок пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом» Слуцкого.