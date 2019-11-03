Тедеско высказался о турнирном положении «Спартака» перед матчем с «Арсеналом»
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«Сейчас нет никакого смысла смотреть на турнирную таблицу. Надо идти от игры к игре. Сейчас в нашем активе четыре очка. Надеемся продолжить положительную динамику», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится 4 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.
Ранее Тедеско заявил, что намерен провести встречу с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.