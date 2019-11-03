Тедеско высказался о турнирном положении «Спартака» перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о положении своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед матчем 15-го тура с тульским «Арсеналом».

«Сейчас нет никакого смысла смотреть на турнирную таблицу. Надо идти от игры к игре. Сейчас в нашем активе четыре очка. Надеемся продолжить положительную динамику», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится 4 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Тедеско заявил, что намерен провести встречу с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.