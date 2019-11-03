Тедеско высказался о турнирном положении «Спартака» перед матчем с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о положении своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед матчем 15-го тура с тульским «Арсеналом».
Тедеско высказался о турнирном положении «Спартака» перед матчем с «Арсеналом»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Сейчас нет никакого смысла смотреть на турнирную таблицу. Надо идти от игры к игре. Сейчас в нашем активе четыре очка. Надеемся продолжить положительную динамику», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится 4 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Тедеско заявил, что намерен провести встречу с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить