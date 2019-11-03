Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»

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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»
  • Reuters

«Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин просто глупец. Акцией и злостью называет этот глупец (вежливое слово) простой вопрос, основанный на сопоставлении двух открытых фактов. Простой вопрос о несоответствии», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Ларин начал искать в посте заговоры, но при этом не ответил на вопрос. 

«Вопрос «Где деньги?» остаётся. Он простой, особенно простой для государственной бюджетной организации должен быть. И второй вопрос, новый. «Чертаново», вы кого держите за гендиректора-то?» — говорится в тексте Уткина.

Ранее в ФК «Чертаново» отреагировали на слова Уткина по поводу финансов клуба.

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