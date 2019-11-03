Россияне Самодай и Величко завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Российские спортсмены Валерий Самодай и Игорь Величко заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Циньчжоу.
- РИА Новости
В матче за бронзу они обыграли соотечественников Руслана Быканова и Александра Лихолетова со счётом 2:1 (16:21, 22:20, 15:8).
Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский были названы лучшими пляжными волейболистами года.
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