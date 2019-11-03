Форвард «Милуоки» Адетокунбо установил новый рекорд НБА

Нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил историческое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» форвард набрал 36 очков, сделал 15 подборов и совершил восемь передач.

После шести игр регулярного чемпионата на его счету в общей сложности 160 очков, 83 подбора и 46 передач, что является рекордом, так как никто до этого не показывал подобную статистику в стартовых шести матчах сезона.

«Милуоки» обыграл «Торонто» со счётом 115:105.

Ранее защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден обновил рекорд по количеству смазанных трёхочковых бросков на старте сезона НБА.