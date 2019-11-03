Ан завоевал первую медаль на КМ по шорт-треку после возобновления карьеры

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Россиянин Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском в Солт-Лейк-Сити.
Ан завоевал первую медаль на КМ по шорт-треку после возобновления карьеры
  • РИА Новости

Восьмикратный обладатель Кубка мира преодолел дистанцию за 39,961 секунды. В феврале 2019 года 33-летний спортсмен выразил желание возобновить карьеру, завершённую осенью 2018 года, чтобы принять участие в Играх-2022 в Пекине.

Победу одержал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон — 39,729 секунды, третьим стал венгр Шаоан Лю — 40,006 секунды.

Ранее сообщалось, что в Германии автомобиль сбил четырёхкратного олимпийского чемпиона Свена Крамера.

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