Ан завоевал первую медаль на КМ по шорт-треку после возобновления карьеры

Россиянин Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском в Солт-Лейк-Сити.

РИА Новости

Восьмикратный обладатель Кубка мира преодолел дистанцию за 39,961 секунды. В феврале 2019 года 33-летний спортсмен выразил желание возобновить карьеру, завершённую осенью 2018 года, чтобы принять участие в Играх-2022 в Пекине. Победу одержал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон — 39,729 секунды, третьим стал венгр Шаоан Лю — 40,006 секунды. Ранее сообщалось, что в Германии автомобиль сбил четырёхкратного олимпийского чемпиона Свена Крамера.