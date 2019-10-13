В Германии автомобиль сбил четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера
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«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости», — написал спортсмен в своём Instagram.
По его словам, он повредил колено и теперь отправился домой для прохождения медицинского обследования.
«Надо подождать и посмотреть, какие могут быть последствия перед стартом нового сезона», — отметил Крамер.
Ранее в сети появилось видео аварии с участием чемпиона мира по боксу Эролла Спенса.