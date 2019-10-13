В Германии автомобиль сбил четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера

Четырёхкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту голландец Свен Крамер рассказал, что на сборе в немецком Инцелле его сбила машина.

«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости», — написал спортсмен в своём Instagram.

По его словам, он повредил колено и теперь отправился домой для прохождения медицинского обследования.

«Надо подождать и посмотреть, какие могут быть последствия перед стартом нового сезона», — отметил Крамер.

Ранее в сети появилось видео аварии с участием чемпиона мира по боксу Эролла Спенса.