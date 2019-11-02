Дзюба: отмазался за промах в матче с ЦСКА результативным пасом на Ерохина

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём промахе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Дзюба: отмазался за промах в матче с ЦСКА результативным пасом на Ерохина
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«Стараюсь играть на команду. Сам свой момент не реализовал, когда Магнуссон неожиданно промахнулся мимо мяча, а я бил с лёту. Надо было принимать мяч. Это немножко выбило меня из колеи. Рад, что отмазался голевой передачей. Долго высматривал Сашу Ерохина», — цитирует игрока РИА Новости.

По его словам, Ерохин хорошо открылся в том эпизоде, но также форвард выразил сожаление, что это не помогло принести максимальное количество очков.

«Может быть, останется на «Лейпциг»? Надо мыслить позитивно», — добавил Дзюба.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью 1:1.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в первом круге РПЛ.

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