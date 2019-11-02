Надаль надеется восстановиться к Итоговому турниру ATP в Лондоне

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Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение отказаться от выступления в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс 1000» в Париже.
Надаль надеется восстановиться к Итоговому турниру ATP в Лондоне
  • Reuters

«Надеюсь быть готовым к Лондону. Это главная цель сейчас. Произошедшее не радует, но это случилось. И единственное, что можно сделать в такой ситуации, — принять это как есть», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Он отметил, что в ходе разминки почувствовал боль в мышцах живота и снялся по рекомендации врачей, чтобы избежать более значительных проблем.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Лондоне с 11 по 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Надаль снялся с полуфинала турнира ATP в Париже.

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