Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лейпциг» забил восемь безответных мячей «Майнцу» в Бундеслиге

«Лейпциг» одержал разгромную победу над «Майнцем» в матче немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 8:0.

В составе хозяев хет-трик оформил Тимо Вернер, а также по разу отличились Марсель Забитцер, Кристофер Нкунку, Марцель Хальстенберг, Юссуф Поульсен и Норди Мукиэле.

Напомним, что «Лейпциг» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Лиге чемпионов.

Ранее мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в десятом туре Бундеслиги.