Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лейпциг» забил восемь безответных мячей «Майнцу» в Бундеслиге
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Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 8:0.
В составе хозяев хет-трик оформил Тимо Вернер, а также по разу отличились Марсель Забитцер, Кристофер Нкунку, Марцель Хальстенберг, Юссуф Поульсен и Норди Мукиэле.
Напомним, что «Лейпциг» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Лиге чемпионов.
Ранее мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в десятом туре Бундеслиги.