Пловец Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Казани

Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.

© Максим Богодвид

РИА Новости

Морозов финишировал за 24,55 секунды. Вторым стал американец Майкл Эндрю (24,60), а замкнул тройку лучших ещё один представитель России Григорий Тарасевич (24,85). Ранее Илья Дружинин завоевал золото в заплыве на 1500 м вольным стилем на этапе КМ.