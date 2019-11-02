Пловец Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Казани

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Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
Пловец Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Казани
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Морозов финишировал за 24,55 секунды.

Вторым стал американец Майкл Эндрю (24,60), а замкнул тройку лучших ещё один представитель России Григорий Тарасевич (24,85).

Ранее Илья Дружинин завоевал золото в заплыве на 1500 м вольным стилем на этапе КМ.

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