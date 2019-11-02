Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Очко — это движение вперёд, это не поражение. Но мы настраивались на то, чтобы победить. Однако очень сложные условия, хорошо играла «Уфа», и замечательно судил арбитр. 14 нарушений у одних и у других — у нас восемь жёлтых карточек. Я что-то такого даже не могу припомнить», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».

Тем не менее специалист отметил, что результат игры закономерен.

«Локомотив» набрал 30 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» расположилась на восьмой строчке (17 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 15-м туре РПЛ.

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