Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
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- РИА Новости
В заключительном туре россияне победили представителей Польши со счётом 2,5:1,5.
Кирилл Алексеенко одержал в своей партии победу, а Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли вничью.
Сборная России набрала 15 очков.
Вторыми стали гроссмейстеры с Украины, а на третьей позиции расположились англичане.
Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам.