Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы

Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.

В заключительном туре россияне победили представителей Польши со счётом 2,5:1,5.

Кирилл Алексеенко одержал в своей партии победу, а Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли вничью.

Сборная России набрала 15 очков.

Вторыми стали гроссмейстеры с Украины, а на третьей позиции расположились англичане.

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам.