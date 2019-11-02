Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы

Короткая ссылка
Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.
Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

В заключительном туре россияне победили представителей Польши со счётом 2,5:1,5.

Кирилл Алексеенко одержал в своей партии победу, а Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли вничью.

Сборная России набрала 15 очков.

Вторыми стали гроссмейстеры с Украины, а на третьей позиции расположились англичане.

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить