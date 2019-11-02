Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

Короткая ссылка
Российские шахматистки заняли первое место на командном чемпионате Европы в грузинском Батуми.
Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В заключительном туре россиянки одолели представительниц Турции со счётом 3,5:0,5.

Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Алина Кашлинская одержали победы в своих партиях, а Александра Горячкина сыграла вничью.

Сборная России набрала 16 очков. Второе место заняли представительницы Грузии с 15 баллами. Замкнули тройку азербайджанки (14). 

Ранее сообщалось, что россиянка Полина Шувалова стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить