Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
- © Владимир Песня
- РИА Новости
В заключительном туре россиянки одолели представительниц Турции со счётом 3,5:0,5.
Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Алина Кашлинская одержали победы в своих партиях, а Александра Горячкина сыграла вничью.
Сборная России набрала 16 очков. Второе место заняли представительницы Грузии с 15 баллами. Замкнули тройку азербайджанки (14).
Ранее сообщалось, что россиянка Полина Шувалова стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров.