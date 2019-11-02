Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

Российские шахматистки заняли первое место на командном чемпионате Европы в грузинском Батуми.

В заключительном туре россиянки одолели представительниц Турции со счётом 3,5:0,5.

Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Алина Кашлинская одержали победы в своих партиях, а Александра Горячкина сыграла вничью.

Сборная России набрала 16 очков. Второе место заняли представительницы Грузии с 15 баллами. Замкнули тройку азербайджанки (14).

Ранее сообщалось, что россиянка Полина Шувалова стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров.