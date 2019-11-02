«Динамо» в компенсированное время ушло от поражения от «Ахмата» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» в компенсированное время ушло от поражения от «Ахмата» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась ничейным результатом — 1:1.

В составе хозяев на 43-й минуте с 11-метрового удара отличился Андрес Понсе. В компенсированное время счёт сравнял Иван Ордец.

На 31-й минуте нападающий хозяев Кирилл Панченко не реализовал пенальти.

С 60-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве, так как с поля был удалён Шарль Каборе.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 15-м туре РПЛ.

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