Бутырская считает, что Загитова и Косторная разыграют золото на этапе Гран-при во Франции

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.

«Наши девочки — молодцы, они очень хорошо откатали короткую программу, я имею в виду первых двух. Алёна Косторная исполнила тройной аксель. Да, была небольшая ошибка, но это же тройной аксель. Это было волнительно для неё, поэтому молодец, что решилась на такой важный старт. Алина откатала хорошо, но не вау, как она умеет. Чуть-чуть сказывается, что это старт, и, может быть, Загитова не выступила на сто процентов, но в целом всё хорошо. Программу-минимум — лидировать после короткой программы — мы выполнили, это важно. Сегодня будет легче, потому что есть запас. Я не думаю, что кто-то сумеет с нашими девочками побороться. Золотую медаль будут разыгрывать Алёна и Алина», — цитирует Бутырскую Sport24.

Прокат произвольных программ у женщин на этапе Гран-при в Гренобле пройдёт 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Косторная выступит вслед за Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции.