Косторная выступит вслед за Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции
- © Raniero Corbelletti/AFLO
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По итогам жеребьёвки победительница короткой программы Алёна Косторная выступит предпоследней. Алина Загитова выйдет на лёд перед соотечественницей. Ориентировочное время выступления россиянок — 22:17 мск.
У мужчин последним будет выступать действующий чемпион мира Нэйтан Чен. Россиянин Александр Самарин выступит девятым.
Ранее сообщалось, что говорили после коротких программ на этапе Гран-при во Франции.