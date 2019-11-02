Косторная выступит вслед за Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции

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Стало известно, в каком порядке выступят фигуристы в произвольной программе на этапе Гран-при, который проходит во французском Гренобле.
Косторная выступит вслед за Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

По итогам жеребьёвки победительница короткой программы Алёна Косторная выступит предпоследней. Алина Загитова выйдет на лёд перед соотечественницей. Ориентировочное время выступления россиянок — 22:17 мск.

У мужчин последним будет выступать действующий чемпион мира Нэйтан Чен. Россиянин Александр Самарин выступит девятым.

Ранее сообщалось, что говорили после коротких программ на этапе Гран-при во Франции.

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