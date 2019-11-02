Тарасова назвала Медведеву великой спортсменкой

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила сожаление из-за частой смены главных действующих лиц в женском фигурном катании, приведя в пример двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
Тарасова назвала Медведеву великой спортсменкой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года и потом уходить. Я уважаю Женю Медведеву, которая приняла для себя такое решение и делает всё возможное, чтобы выбраться из этого колодца. Она такая великая спортсменка, в отличие от публики, которая пишет всякую чушь», — приводит слова Тарасовой Sport24.

19-летняя Медведева в настоящее время живёт в Канаде и тренируется у местного специалиста Брайана Орсера. Ранее спортсменка работала под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Тарасова заявила, что запрет на четверные прыжки в короткой программе тормозит прогресс фигуристок.

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