Мать Роналду заявила, что футбольная мафия не даёт игроку выиграть больше «Золотых мячей»

Долореш Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявила, что футбольная мафия не даёт её сыну выиграть больше «Золотых мячей».

«Если бы не было футбольной мафии, то у сына было бы больше «Золотых мячей». Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступали. Это происходит из-за того, что он португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я в это верю», — цитирует Авейру SIC Noticias.

Криштиану Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз. Вместе с Лионелем Месси, на счету которого также пять побед, португалец удерживает рекорд по количеству данных наград.

Ранее сообщалось, что гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа» в десятом туре Серии А.