Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа» в 10-м туре Серии А

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Туринский «Ювентус» обыграл «Дженоа» в матче 10-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 2:1.

В составе действующих чемпионов Италии отличились Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду (с пенальти) на 36-й м 95-й минутах. Гости ответили голом Кристиана Куаме на 40-й минуте.

На 51-й минуте «Дженоа» остался в меньшинстве после удаления Франческо Кассаты, а через шесть минут генуэзцы оказались вдевятером, так как красную карточку получил Федерико Маркетти. На 87-й минуте у «Ювентуса» был удалён Адриен Рабьо.

Ранее Роналду признался, что играл бы только в важных матчах, если бы это зависело от него.

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