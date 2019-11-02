Джеймс повторил достижение легенды «Лейкерс» Джонсона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился статистическим достижением, которое ранее покорялось бывшему защитнику команды Мэджику Джонсону.

В матче с «Даллас Маверикс» (110:109 ОТ) Джеймс оформил трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 16 передач. Форвард стал первым игроком «Лейкерс» с 1990 года, набравшим не менее 30 очков, 10 подборов и 15 передач в матче регулярного чемпионата НБА. Предыдущим игроком «Лос-Анджелеса», которому удалось достичь подобных показателей, был Мэджик Джонсон.

В текущем сезоне «Лейкерс» выиграл четыре матча и один раз потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Даллас» в НБА.